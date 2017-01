Zwickau: Interesse an WHZ ist groß

erschienen am 12.01.2017



Zwickau. 800 Studieninteressenten sind am Donnerstag an die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) gekommen, wo sie sich ein Bild über die rund 50 Studiengänge machen konnten. Die Jugendlichen kamen dabei nicht nur aus Sachsen, sondern auch aus benachbarten Bundesländern wie Bayern, Thüringen und Brandenburg sowie aus dem Ausland, sagte Sascha Vogelsang von der WHZ. Reger Betrieb herrschte vor allem an den zentralen Informationspunkten wie der Aula an der Peter-Breuer-Straße in Zwickau und dem Hörsaalzentrum auf dem Campus Scheffelstraße. Der nächste Hochschulinformationstag findet am 10. Juni innerhalb der Festwoche "25 Jahre WHZ" statt. (fp)