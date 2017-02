Zwickau: Landkreis richtet Beobachtungsgebiet wegen Vogelgrippe ein

erschienen am 06.02.2017



Zwickau. Nach dem Fund einer an Geflügelpest erkrankten Wildgans in Reichenbach hat das Veterinäramt des Landkreises Zwickau für den südlichen Landkreis ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Er gilt für diese Orte:

Stadt Werdau: Ortsteil Leubnitz

Gemeinde Fraureuth: Ortsteile Fraureuth, Ruppertsgrün, Gospersgrün und Beiersdorf

Gemeinde Lichtentanne: Ortsteile Thanhof, Schönfels, Altrottmannsdorf, Stenn und Ebersbrunn

Gemeinde Hirschfeld: Ortsteil Voigtsgrün

Wer in diesem Bereich Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, muss dies dem Veterinäramt melden. Die Tiere müssen zudem in geschlossenen Ställen gehalten werden oder unter einer Schutzvorrichtung, die nach oben und zur Seite so abgesichert ist, dass nichts durchsickert oder Wildvögel dorthin gelangen können.

Gehaltene Vögel dürfen bis auf Widerruf nicht aus den Ställen gelassen gelassen werden - dies gilt für mindestens 15 Tage. Zudem dürfen in Gefangenschaft lebende Vögel nicht freigelassen werden. Diese Regelung gilt für mindestens 30 Tage. Ebenfalls mindestens einen Monat lang gilt ab sofort: Federwild darf nur mit Genehmigung oder auf Anordnung durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt gejagt werden.

Auch Besitzer von Hunden oder Katzen müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die Tiere dürfen ab sofort in dem Beobachtungsgebiet nicht frei herumlaufen. Auf seiner Internetseite informierte das Landratsamt über alle Details zum Schutz vor der Geflügelpest.

Fachleute des Friedrich-Löffler-Instituts hatten am Donnerstag bei einer im Reichenbacher Stadtpark gefundenen toten Wildgans das Aviäre Influenzavirus A vom Untertyp H5N8 nachgewiesen. Daraufhin stellte das Landratsamt des Vogtlandkreises den Ausbruch der Aviären Influenza (Geflügelpest) bei Wildvögeln amtlich fest. (nd)

www.landkreis-zwickau.de