Zwickau: Lkw-Teile entwendet - über 100.000 Euro Stehlschaden

erschienen am 07.01.2017



Zwickau In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen sind Unbekannte in eine Lkw-Werkstatt an der Berthelsdorfer Straße in Zwickau eingebrochen. Sie machten sich nach Polizeiangaben an elf Zugmaschinen zu schaffen. Es wurden Fahrzeugteile abmontiert und entwendet. Die Täter richteten einen Schaden von über 100.000 Euro an. Die Polizei in Zwickau ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 037544580 entgegen. (fp)