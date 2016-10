Zwickau: Luftretter seit einem Vierteljahrhundert aktiv

erschienen am 26.10.2016



Zwickau. Mit mehr als 30.000 Einsätzen gehört der Rettungshubschrauber "Christoph 46" zum gewohnten Bild in Westsachsen. Am Mittwoch feierte die Luftrettung in Zwickau ihr 25-jähriges Bestehen. Das rot-weiße Fluggerät ist für viele Beobachter trotzdem immer einen zweiten Blick wert - obwohl vermutlich kaum einer als Passagier an Bord sein möchte. Damit der Helikopter stets sicher abheben und landen kann, sind drei Piloten, drei Rettungsassistenten und 18 Notärzte im täglichen Einsatz.

Im kommenden Jahr soll die Station der DRF Luftrettung am Heinrich-Braun-Klinikum ausgebaut werden. Das Einsatzgebiet der Retter erstreckt sich über einen Umkreis von etwa 70 Kilometern um Zwickau herum. (sth)