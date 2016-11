Zwickau: Männertags-Prozess verschoben

erschienen am 22.11.2016



Weil einer der drei Angeklagten nicht erschienen war, ist der Prozess um eine Schlägerei in der Nacht zum Männertag 2015 um eine Woche verschoben worden. In der auf mehrere Tage angesetzten Verhandlung müssen sich drei Männer verantworten, weil sie vor mehr als einem Jahr auf dem Zwickauer Hauptmarkt mehrere Menschen angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben sollen.

Einem der Opfer ist mit einer abgebrochenen Flasche ein Auge ausgestochen worden. Zwei Männer saßen deswegen am Dienstag auf der Anklagebank, der dritte blieb dem Amtsgericht fern - er war auch nicht in seiner Wohnung, als er von dort abgeholt werden sollte. (sth)