Zwickau: Mann verletzt Kontrolleur in Straßenbahn

erschienen am 14.06.2017



Zwickau. Bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Straßenbahn in Zwickau hat ein Mann am Dienstagabend einen Kontrolleur leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Iraker gegen 18 Uhr in einer Straßenbahn im Stadtteil Marienthal kontrolliert. Dabei warf der 20-Jährige sein Fahrrad gegen den Kontrolleur. Der Straßenbahnfahrer verschloss die Türen, so dass der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung auf. (fp)