Zwickau: Mehr als zwei Jahre Knast für Diebstähle bei VW

erschienen am 28.11.2016



Für zwei Jahre und neun Monate muss ein Mann hinter Schloss und Riegel, weil er gestohlen hat. Das Amtsgericht in Zwickau sah es als erwiesen an, dass der heute 46-Jährige über mehrere Jahre Schrott, Ersatzteile, aber auch Neuwaren aus dem Lager seines damaligen Arbeitgebers VW Sachsen in Zwickau gestohlen hatte. Darunter waren Steuerungen für Roboter, Kleinteile, aber auch ein Industriestaubsauger.

Mehr als 300.000 Euro hat der Mann damit im Internet verdient - das brachte eine Zeugin ans Licht, die für VW Zugriff auf die Dienstcomputer der Mitarbeiter hat. Von dort konnte sie eine Liste rekonstruieren, die die Verkäufe von vier unterschiedlichen Accounts aufgeführt hat. Der Angeklagte hatte zwar von Anfang an die Diebstähle zugegeben, behauptete aber, weit weniger damit verdient zu haben. Das Gericht verurteilte ihn wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. (sth)