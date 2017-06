Zwickau: Mehrere hundert Gäste bei Hochschul-Festakt

erschienen am 13.06.2017



Zwickau. Mehrere hundert Gäste haben am Dienstag den Festakt begleitet, mit dem die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) den 25. Jahrestag ihrer Gründung feiert. Zu den Rednern im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" gehörte unter anderem Horst-Dieter Tietz, der als Gründungsrektor 1992 vieles an der Hochschule auf den Weg gebracht hat. Unter den Gästen waren neben Vertretern aus Wirtschaft und Politik Vertreter von befreundeten Hochschulen aus Kirgisien, Tschechien und Frankreich sowie von der TU Chemnitz und der Bergakademie Freiberg. (sth)