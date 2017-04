Zwickau: Milderes Urteil gegen Schützen vom Neumarkt

erschienen am 04.04.2017



Zwickau. Ein Jahr und sechs Monate muss der Mann in Haft, der am 22. Mai 2016 mit einer Schreckschusspistole in der Nähe des Neumarktes in die Luft geschossen hatte. Das ist das Ergebnis der Berufungsverhandlung, die am Dienstag am Landgericht stattfand. Das Amtsgericht wollte den Pakistaner noch zwei Jahre und fünf Monate in Haft sehen. Der Mann war wegen mehrerer Vergehen angeklagt - unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Das Landgericht wertete zu seinen Gunsten, dass er quasi ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hatte - was er dem Amtsrichter noch verweigerte. Gegen das Urteil kann nur noch Revision eingelegt werden. (sth)