Zwickau: Neue Straße eingeweiht

erschienen am 07.11.2016



Zwickau. Im Zwickauer Gewerbegebiet an der Reichenbacher Straße ist am Montagvormittag eine neue Straße eingeweiht worden. Die Verbindung von der Hilfegottesschacht- zur Flurstraße dient hauptsächlich den in dem Bereich ansässigen Unternehmen und soll auch Verkehr von der Reichenbacher Straße fernhalten.

Der Bau ist rund 400 Meter lang und hat fast 900.000 Euro gekostet. Die Planstraße Süd verläuft parallel zur ehemaligen Bahntrasse. (sth)