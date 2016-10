Zwickau: Polizei fasst elfjährigen "Horrorclown"

erschienen am 29.10.2016



Zwickau. Die Polizei hat am Freitagnachmittag auf der Helmholzstraße einen "Horrorclown" gefasst. Er sprang mit einem Dreibeintisch in der Hand auf die Straße und zwang so die ankommenden Fahrzeuge zu stoppen. Unter der Maske verbarg sich ein elfjähriger Junge, der in Begleitung eines gleichaltrigen Jungen unterwegs war. Letzterer trug eine normale Clownsmaske. Er war unbeteiligt.

Die Polizei stellte die Maske sicher. Der Junge mit der "Horrorclown"-Maske wurde aufs Revier gebracht. Dort konnte ihn seine Mutter abholen. (fp)