Zwickau: Prügelei zwischen Polizisten und Rockern

erschienen am 16.12.2016



Zwickau. Bei einer Prügelei zwischen Polizisten, die privat eine Kneipe am Kornmarkt besuchten, und weiteren Männern sind zwei Beamte in der Nacht zum Freitag verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren offensichtlich Mitglieder eines Rockerclubs aus Zwickau an der Prügelei beteiligt. Zum Tathergang sowie zur Tatbeteiligung ermittelt die Kripo. Hinweise werden Telefon 0375 4284480 entgegengenommen. (fp)