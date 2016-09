Zwickau: SÃ¼dseehaus ohne SÃ¼dsee abzugeben

Zwickau: Südseehaus ohne Südsee abzugeben

erschienen am 26.09.2016



Eines der herausstechendsten Exponate der Zwickauer Ausstellung "Der Traum vom Paradies - Max und Lotte Pechsteins Reise in die Südsee" sucht einen neuen Eigentümer. Es handelt sich um die Nachbildung eines typischen Südsee-Holzhauses, eines so genannten Bai wie sie auf der Inselgruppe Palau zum Landschaftsbild gehörten.

Das aus Fichtenholz von Mitgliedern der Zimmererinnung Chemnitz projektierte, gefertigte und errichtete, für museumspädagogische Zwecke genutzte Gebäude steht noch bis einschließlich 3. Oktober in der Kuppelhalle der Städtischen Kunstsammlungen - Max-Pechstein-Museum und stünde dann zur Umsetzung an einen anderen Standort, inklusive Besitzerwechsel, bereit. Die Frage nach dem Preis lässt Direktorin Petra Lewey unbeantwortet: "Das ist Verhandlungssache und hängt auch davon ab, ob der Nachnutzer das Haus selbst demontieren und abtransportieren lässt", sagt sie.

Interessierte werden gebeten, sich bis zum Freitag bei den Kunstsammlungen, Ruf 0375 834510, zu melden. (tk)