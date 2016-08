Zwickau-Triathlon mit neuem Konzept

erschienen am 24.08.2016



F├╝r die am 25. September geplante 4. Auflage des Zwickau-Triathlons haben die Organisatoren ein neues Konzept erarbeitet. Das macht unter anderem aus bisher zwei getrennten Wechselzonen eine - damit bekommen die Zuschauer die Athleten h├Ąufiger zu Gesicht. Das bedeutet, dass sich ein gr├Â├čerer Teil des Geschehens auf das Areal vor der Gl├╝ck-Auf-Schwimmhalle konzentriert. Dort wird es auch Musik geben und die Ergebnisse ├╝ber eine gro├če Videowand. Ausgeschrieben wird der Triathlon f├╝r Kinder, Einsteiger und f├╝r Jedermann. Dazu geht es auch noch ├╝ber die Olympische Distanz, die etwa doppelt so lang ist wie es die Jedermann-Strecken sind. Um m├Âglichst eine breite Schicht f├╝r diesen Sport zu gewinnen, wird die M├Âglichkeit geboten, als Staffel an den Start zu gehen. (sth)