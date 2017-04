Zwickau: Unbekannter versucht iPad zu rauben - Zeugen gesucht

erschienen am 04.04.2017



Zwickau. Ein Unbekannter hat am Montagabend versucht, das iPad eines 17-Jährigen zu stehlen, und dem Jugendlichen dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei musste der verletzte 17-jährige Afghane anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Zwickauer Straßenbahnhaltestelle Kurt-Eisner-Straße. Der augenscheinlich ausländische Tatverdächtige war dort mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs. Das iPad wurde bei der Auseinandersetzung beschädigt.

Unter Telefon 0375 44580 bittet die Polizei um Zeugen. (fp)