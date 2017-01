Zwickau: Vergewaltiger muss fast vier Jahre in Haft

erschienen am 19.01.2017



Zwickau. Zu drei Jahren und zehn Monaten Haft ist am Donnerstagnachmittag ein 38-Jähriger aus Pakistan, der im Vorjahr eine 19-Jährige in einer Spielothek in Zwickau vergewaltigt hatte, am Zwickauer Amtsgericht verurteilt worden. Er hatte die Tat gestanden, laut Staatsanwaltschaft allerdings nur wegen der drückenden Beweislast. Es gibt Videoaufzeichnungen von dem Vorfall, bei dem die 19-Jährige zudem in die Lippe gebissen wurde. Besonders hinterlistig aus Sicht des Gericht: Der Mann hat höchstwahrscheinlich eine unheilbare Krankheit und wusste auch davon. Ein halbes Jahr bangte die junge Frau, bis sie in dieser Woche erfuhr, dass sie nicht infiziert ist.

Der 38-Jährige, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt, ist bereits wegen anderer Sachen in Haft und bleibt dort vorerst auch, so das Urteil des Schöffengerichts, das allerdings noch nicht rechtskräftig ist. (upa)