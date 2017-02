Zwickau: Vorbereitung des "Aktivist"-Abrisses beginnt

Zwickau. Auf das Gelände der ehemaligen "Aktivist"-Fabrik im Zwickauer Stadtteil Oberplanitz kommt Bewegung. Ab Montag soll dort mit den Vorbereitungen des Abrisses begonnen werden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Geplant ist, sämtliche Gebäude inklusive Fundamenten abzureißen, die belasteten Bodenbereiche zu sanieren und schließlich aus dem Gelände eine Grünfläche zu machen. In den vergangenen Jahren war der Bereich zwar eingezäunt, dennoch gab es immer wieder Besucher in den maroden Gebäuden. (sth)