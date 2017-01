Zwickau: Vorerst keine weitere Nutzung für geschlossenen Edeka-Markt

erschienen am 25.01.2017



Zwickau. Für den ehemaligen Edeka-Markt im Zwickauer Stadtteil Marienthal gibt es vorerst keine weitere Nutzung. Wie das Büro für Wirtschaftsförderung am Mittwoch informierte, konnten sich der Eigentümer sowie die Interessenten nicht auf eine Weiternutzung als Einkaufsmarkt einigen. "Wie der Stadt Zwickau von der Eigentümerseite mitgeteilt wurde, gibt es damit momentan keine Ansätze, dass das Objekt am Eschenweg als Handelseinrichtung weiter betrieben wird. Lediglich gibt es Kaufinteressenten, die das Objekt in ein Wohngebäude umentwickeln wollen", hieß es aus dem Rathaus.

Der Eigentümer und die Stadt Zwickau wollen sich jedoch auch weiterhin dafür einsetzen, dass in der Immobilie eine wohnortnahe Grundversorgung gewährleistet wird. Für diesen Zweck soll das Objekt weiter angeboten werden. Der Edeka-Markt war im November geschlossen worden. Seitdem bieten mobile Händler zumindest an einigen Tagen Frischwaren wie Brot und Fleisch an. Vor allem für ältere Anwohner hat sich mit dem Aus des Edeka die Einkaufssituation in dem Stadtteil verschlechtert. (nd)