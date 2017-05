Zwickau: Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

erschienen am 19.05.2017



Zwickau. Eine Wohnung in einem Zwickauer Mehrfamilienhaus ist nach einem Brand in der Küche am Donnerstagabend nicht mehr bewohnbar. Eine 39-jährige Mieterin des Hauses an der Kurt-Eisner-Straße hatte Öl in einem Topf erhitzt. Das Öl entzündete sich und zerstörte die Kücheneinrichtung. Die Mieterin und ihre zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren wurden von Mitarbeitern der Stadt Zwickau untergebracht. Die anderen Mieter des Hauses durfen nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro, so die Polizei am Freitag. Die Kriminalpolizei ermittelt. (fp)