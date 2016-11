Zwickau: Zehn Hausbewohner evakuiert

erschienen am 29.11.2016



Zwickau. Die zehn Bewohner des Hauses Konradstraße 6 in Zwickau mussten am Dienstagabend wegen eines Wohnungsbrandes im ersten Obergeschoss evakuiert werden. Kurz vor 20.30 Uhr ging ein Polizeisprecher davon aus, dass die Personen über Nacht nicht wieder in das Haus zurück können. Wieso es in der Wohnung, in der eine 53-jährige Frau lebt, zum Ausbruch des Feuers kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Personen wurden nicht verletzt, allerdings sollen zwei Katzen bei dem Feuer ums Leben gekommen sein. Während des Feuerwehreinsatzes war die Konradstraße gesperrt. (ja)