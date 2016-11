Zwickau: Zum Gedenken aufgestellte Bänke beschädigt

erschienen am 07.11.2016



Zwickau. Sieben von elf der am Freitag auf dem Schumannplatz, zum Gedenken an die NSU-Opfer, aufgestellten Holzbänke sind mit Farbe beschmiert worden. Zudem wurde nach Polizeiangaben die Latte an einer Bank beschädigt. Die Tatzeit beläuft sich auf Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Zwickau, Telefon 0375 4284480. (fp)