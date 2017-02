Zwickau auf Brautschau

Im Frühjahr 2016 hat der Stadtrat beschlossen: Das Stadtgebiet soll größer werden. Doch die Oberbürgermeisterin holt sich bisher Körbe ab.

Von Michael Stellner

erschienen am 10.02.2017



Zwickau. Lichtentanne, Reinsdorf und Dennheritz: Diesen drei Gemeinden hat Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) kurz vor Weihnachten einen Antrag gemacht. Schriftlich erkundigte sich die Zwickauer Stadtchefin, ob man nicht künftig enger zusammenarbeiten wolle, mit einem Gemeindezusammenschluss als Fernziel. Allein die Begeisterung der Nachbarn hält sich in Grenzen. Keine einzige Gemeinde schickte eine schriftliche Antwort zurück.

Die Initiative aus dem Rathaus geht auf einen Stadtratsbeschluss vom Mai 2016 zurück. Damals beauftragte das Gremium die Verwaltung, bei den Nachbarn vorsichtig anzufragen, ob denn jemand für einen Zusammenschluss zu haben wäre. Dabei ging der Blick in Richtung der drei Nachbarorte, die weniger als 8000 Einwohner haben.

In der 7600-Einwohner-Gemeinde Reinsdorf verschwendet man derzeit keinen Gedanken an einen Zusammenschluss. "Überhaupt kein Thema", sagt Bürgermeister Steffen Ludwig (parteilos). Daran ändere auch das Scheitern der Ehe mit Wildenfels nichts. "Zwickau als Oberzentrum ist die Lokomotive, braucht aber starke Gemeinden wie uns um sich herum", sagt Ludwig. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit sei ausgezeichnet und dürfe ruhig so bleiben, wie sie ist. Reinsdorf würde sich aber derzeit um viel drängendere Probleme kümmern.

Von Lichtentanne hat die Zwickauer Verwaltung selbst leicht Abstand genommen. Dort sei zunächst die Neuwahl eines Bürgermeisters wichtiger. "Danach werden wir natürlich das Gespräch suchen", sagt Rathaussprecher Mathias Merz. Eine gemeinsame Historie haben die beiden Orte jedenfalls: 1999 knabberte Zwickau die Freiheitssiedlung von Lichtentanne ab. Seitdem gehört das Wohngebiet an der Gemarkungsgrenze zur Kreisstadt.

Wenigstens in Dennheritz scheint man nicht völlig abgeneigt zu sein. Bürgermeister Frank Taubert (Freie Wähler) wartet auf einen Anruf aus Zwickau. Das Gespräch wurde zuletzt mehrfach verschoben. Taubert will sich die Vorstellungen von Pia Findeiß auf jeden Fall anhören. Offen ist, ob ein Treffen in Zwickau oder in Dennheritz stattfindet. "Optimal wäre natürlich eine Diskussion bei uns im Gemeinderat", sagt Frank Taubert, der allerdings keine Eile hat, um die Eigenständigkeit des 1350-Einwohner-Ortes aufzugeben. Dennheritz ist schuldenfrei und plant etliche Investitionen. Die Gemeinde befindet sich in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Crimmitschau, aus der sie zunächst entlassen werden müsste. Auch Meerane hatte in der Vergangenheit Interesse angemeldet.

Pia Findeiß ist darum selbst bemüht, die Erwartungen zu dämpfen. "Man sollte sich nicht verkämpfen an einer Stelle, wo es nichts bringt", sagte sie schon im Dezember. Und: "Zwangseingemeindungen wird es nicht geben." (mit hof)