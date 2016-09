Zwickau erhÃ¤lt im dritten Anlauf Zuschlag fÃ¼r Landesausstellung

Zwickau erhält im dritten Anlauf Zuschlag für Landesausstellung

Eine Schau zur sächsischen Industriegeschichte stellt das Land vor Probleme. Ist nun endlich alles in trockenen Tüchern?

Von Uwe Kuhr

erschienen am 13.09.2016



Dresden. Nach zwei Fehlversuchen, in Sachsen eine Landesausstellung zur Industriekultur auszurichten, hat die Landesregierung am Dienstag einen neuen Anlauf unternommen. Das Kabinett beschloss die bereits auf 2020 verschobene Schau über die "Wiege der Industrie in Deutschland" erneut an Zwickau als Hauptort zu vergeben. Die Stadt vereine wie keine andere im Freistaat viele Facetten der industriellen Entwicklung von Bergbau bis Automobilherstellung, sagte Kulturministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Zwickau war bereits vor fünf Jahren für die damals noch schwarz-gelbe Regierung Favorit für die zentrale Ausstellung, die zunächst 2017 stattfinden sollte. Für die Stadt war das verlangte Konzept aber offenbar eine Nummer zu groß. Sie verspekulierte sich mit dem dafür vorgesehenen Gebäude und musste 2014 den Zuschlag aufgrund enormer Kosten und unklarer Nachnutzung der Immobilie zurückgeben. Ein letzter Rettungsversuch von Stange Anfang 2015 scheiterte.

Diesmal will der Freistaat in Vorleistung gehen. Er kümmert sich um das neue Ausstellungsgebäude. Die Wahl fiel auf den sogenannten Audi-Bau. Die denkmalgeschützte Immobilie ist jedoch wieder in privaten Händen, ihre Nachnutzung bisher offen. Das Finanzministerium mietet das Gebäude von 2018 an für drei Jahre und lässt es für die repräsentative Hauptschau herrichten. Dafür stehen 4,7 Millionen Euro zur Verfügung, so Stange. Weitere 8,5 Millionen Euro sind für die große Ausstellung selbst sowie für derzeit sechs geplante Satellitenschauen im Industrie- und im Eisenbahnmuseum Chemnitz, Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge, Horch-Museum Zwickau sowie in der Tuchfabrik Gebrüder Pfau Crimmitschau und der Himmelfahrt Fundgrube Freiberg geplant.

Während Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß am Dienstag jubelte, reagierte ihr Freiberger Amtskollege Sven Krüger (beide SPD) überrascht. "Ich weiß von nichts", sagte er. Seit Dezember habe er nichts mehr zu diesem Thema aus Dresden gehört. Die Orte hätte das Expertengremium zur Landesschau empfohlen, so Stange. Nun werde noch einmal auf sie zugegangen, ob sie sich unter neuen Bedingungen beteiligen wollen, erklärte die Kulturministerin auf Nachfrage. "In diesem Zusammenhang wird auch noch einmal mit Freiberg gesprochen." (mit kok)