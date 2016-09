Zwickau stellt Studie zum Klimawandel vor

erschienen am 07.09.2016



Zwickau. Zwickau will Vorreiter sein in Sachen Klimaschutz. Nachdem sich die Stadt schon zweimal den Titel "Energie- und Klimaschutz-Kommune" geholt hat, stellt sie nun eine Studie vor, in der vor Auswirkungen des Klimawandels bis zur Jahrhundertwende gewarnt wird: milde Winter, hei├če Sommer, Ernteausf├Ąlle, Waldbrandgefahr, lokale Sturzregen.

In einer ersten, sehr gut besuchten B├╝rgerversammlung zu diesem Thema suchte die Stadtverwaltung am Dienstagabend das Gespr├Ąch mit den B├╝rgern und machte ihnen klar, dass jeder ma├čgeblich zur Reduzierung des Kohlendioxidausstosses beitragen kann. (upa)