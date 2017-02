Zwickau wird grün und bunt

erschienen am 08.02.2017



Zwickau. Unter dem Titel "Zwickau blüht auf" zieht die Stadt das Frühjahr vor. Vom 1. Bis zum 23. April wollen mehr als 100 Geschäfte in der Innenstadt Gebäude und Fußwege bunt dekorieren, um mehr Farbe und Freude in die Stadt zu bringen.

Vom Georgenplatz bis zur Schneeberger Straße wird sich dabei eine breitgefächerte grüne Meile ziehen. Zur Eröffnung dieser Aktion ist eine weitere Neuheit geplant: Vom 31. März bis zum 2. April wird in der Innenstadt ein Streetfood-Festival stattfinden. (sth)