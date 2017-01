Zwickauer Brauhaus unter neuer Leitung

Zwei Mitarbeiter übernehmen Traditionsrestaurant von den beiden Gründern

Zwickau. Den ersten Höhepunkt des Jahres hat das Zwickauer Brauhaus bereits in der Silvesternacht erlebt. Genau um Mitternacht übernahmen Michél Göbel und Sebastian Scherk die Geschäftsführung des Traditionsrestaurants. Bernd Winkler und André Stockmann, die das Lokal seit Oktober 2001 zu dem gemacht haben, was es heute ist, gehen in den Ruhestand. "Es war ein günstiger Zeitpunkt", erklärte Winkler den Schritt. "Immer wieder wird bei Problemen bei der Unternehmensnachfolge gesprochen. Wir haben zwei junge Kollegen aus dem eigenen Haus, die das Brauhaus übernehmen wollten. Da haben wir uns zum Rückzug entschlossen".

Die beiden "Neuen" haben bereits langjährige und internationale Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Der in Schlema geborene Sebastian Scherk hat mehrere Jahre in der Schweiz in einem Fünf-Sterne-Restaurant, zuletzt als stellvertretender Küchenchef gearbeitet, bevor er im Jahr 2015 ins Brauhaus kam. Auch der Zwickauer Michél Göbel arbeitete, bevor er Restaurantleiter im Brauhaus wurde, in Österreich und Italien. In der Schweiz hat er schließlich Sebastian Scherk kennengelernt. Die beiden haben sich angefreundet. Daher war es auch kein Problem, den Koch zu einem Wechsel nach Zwickau zu bewegen.

In den nächsten Monaten wird sich vor allem in der Brauhaus Küche einiges ändern. "Die komplette Ausstattung wird modernisiert", erklärte Sebastian Scherk. Mit neuen Zubereitungsarten soll vor allem die Qualität des Essens verbessert werden. Die Speisen selbst waren in den letzten Monaten öfters in die Kritik geraten. "Die gut bürgerliche Küche wird aber beibehalten." Mit im Boot ist auch Scherks Ehefrau Sarah Alexandra. Sie übernimmt künftig die "Alte Münze". Ganz zur Ruhe setzen will sich der 62-jährige Bernd Winkler jedoch nicht. "Ich stehe dem neuen Team noch zwei Jahre mit meiner Erfahrung zur Verfügung." Künftig will sich Winkler wieder mehr um sein Restaurant Lindengarten kümmern. "Da kann ich dann auch wieder das machen, was mir Spaß macht: Mich um die Gäste kümmern und auch mal wieder in der Küche stehen." (nkd)