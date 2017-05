Zwickauer Büro berät in Integrationsfragen

erschienen am 04.05.2017



Zwickau. Die Zwickauer Beratungsstelle für anerkannte Asylberechtigte, EU-Bürger und Drittstaatenangehörige arbeitet seit dieser Woche in Vollbesetzung. Zum Pressetermin am Donnerstag haben die drei Mitarbeiterinnen Nadine Simmack, Diana Gora und Ina Loitsch ihre Einrichtung vorgestellt.

Die Anlaufstelle für Migranten befindet sich in der Hauptstraße 56 und hat täglich ab 9 Uhr geöffnet, Mittwoch nur nach Vereinbarung. Sie ist eine von sieben ähnlichen Anlaufstellen im Landkreis, die jeweils vom Landratsamt in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Trägern oder Stadtverwaltungen eingerichtet wurden. (ael)