Zwickauer Eisbahn öffnet erst Donnerstag

erschienen am 26.11.2016



Zwickau. Die auf den Platz der Völkerfreundschaft umgezogene Zwickauer Eisbahn öffnet aufgrund technischer Probleme am Kühlaggregat nicht wie geplant am kommenden Montag. "Wir mieten in Holland ein neues Aggregat, bei den derzeitigen Wetterbedingungen sollte dann die Eisbereitung in zwei Tagen zu bewerkstelligen sein", sagte Matthias Krauß von Krauß Event, einer der Eisbahninhaber.

Neuer Starttermin für das Eislaufvergnügen ist nun der Donnerstag, 1. Dezember um 14 Uhr. Noch im Dezember soll auch die vierte "Freie Presse"-Eisstock-Trophy beginnen, für die man sich ab nächste Woche anmelden kann. (fp)