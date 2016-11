Zwickauer Energieversorgung erhöht Strompreis

erschienen am 17.11.2016



Auch die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) wird ab dem kommenden Jahr mehr Geld für Strom verlangen. Das gaben am Donnerstag die Geschäftsführer der ZEV bekannt. Konkret schlägt das Unternehmen auf den monatlichen Grundpreis zwei Euro brutto auf. Das bedeutet, unterm Strich zahlen die Verbraucher im Jahr 24 Euro mehr. Geschäftsführer André Hentschel sagte, man habe sich bewusst dafür entschieden, den Grundpreis zu erhöhen. Denn die höheren Kosten für den Versorger entstünden durch die gestiegenen Netzentgelte. "Das ist ein feststehender Posten, an dem wir auch nichts ändern können", so Hentschel. Das bedeutet, dass auch die Kunden keinen Einfluss auf die Preiserhöhung haben - sie zahlen die 24 Euro unabhängig von ihrem Stromverbrauch. Laut ZEV zahlt das Unternehmen im kommenden Jahr rund 12,6 Millionen Euro an Netzentgelten, also für die Nutzung der Netze vom Kraftwerk bis hin zum Umspannwerk. Im Vergleich zu den Netzkosten im Jahr 2011 seien diese damit um fast 90 Prozent gestiegen. (sth)