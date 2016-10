Zwickauer Forscher bekÃ¤mpfen QuerschnittlÃ¤hmungen

Zwickauer Forscher bekämpfen Querschnittlähmungen

erschienen am 12.10.2016



Zwickau. Wissenschaftler der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) wollen Querschnittgelähmten die Kontrolle über ihre Arme und Beine zurückgeben. Ein neues Forschungsprojekt, das am Mittwoch vorgestellt wurde, befasst sich mit der Übertragung von Gehirnimpulsen auf menschliche Körperteile. "Wir wollen Gedanken in Stromimpulse umwandeln und mit diese über einen künstlichen Nerv die Gliedmaßen ansteuern", sagt Neurochirurg Dirk Winkler. Die Methode würde komplett ohne Prothesen auskommen und wäre damit eine Weiterentwicklung ähnlicher Projekte, die es erlauben, mit Gehirnimpulsen Roboter zu bedienen. Die Zwickauer Forscher arbeiten mit Experten vom Fraunhofer Institut IWU Dresden und der Universitätsklinik Leipzig zusammen. Das Projekt ist 1,2 Millionen Euro schwer und läuft zunächst über drei Jahre. (ael)