Zwickauer Gedenk-Bänke mit weißer Farbe beschmiert

erschienen am 06.11.2016



Zwickau. Die farbigen Bänke, die am Zwickauer Schumannplatz an die NSU-Opfer erinnern, sind beschmiert worden. Unbekannte haben am Sonntagabend rund die Hälfte der Sitzgelegenheiten mit weißer Farbe besudelt. Außerdem haben der oder die Täter eine Sitzfläche beschädigt. Die Polizei ist vor Ort.

Die Bänke waren in der Nacht zu Samstag von der Initiative "Sternendekorateure" aufgestellt worden. Die Gruppe will damit der NSU-Opfer gedenken. In einer Erklärung heißt es: "Es hätte auch jeder andere Ort sein können. Aber es war unsere Heimatstadt Zwickau, in der Menschen lebten, die vielen anderen Familien unsägliches Leid gebracht haben. Deshalb ist Zwickau in der moralischen Verpflichtung, der Opfer rassistischer Täter zu gedenken." (sf/nd/ael)