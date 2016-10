Zwickauer Gesundheitsamt erstellt Notfallplan für Massenimpfungen

erschienen am 17.10.2016



Zwickau. Für den Fall, dass eine Krisensituation eintritt, die Massenimpfungen nötig macht, hat das Gesundheitsamt im Landratsamt jetzt einen Plan erarbeitet. Wie Amtsärztin Carina Pilling informiert, soll dieser am 26. Oktober im Zwickauer Verwaltungszentrum erprobt werden. Und zwar mit dem Angebot einer Grippeschutzimpfung. "Ich würde mich freuen, wenn viele Leute diese zusätzliche Gelegenheit zur Vorbeugung der lebensbedrohlichen Virusgrippe nutzen und zur Impfung in das Gesundheitsamt kommen würden", sagt die Amtsärztin.

Für die wachsende Notwendigkeit, sich gegen Influenza zu schützen, sprechen laut Carina Pilling folgende Zahlen: 2014 seien im Gesundheitsamt des Landkreises 18 Grippefälle registriert worden, voriges Jahr seien es schon 484 gewesen und dieses Jahr bisher bereits 569. "Während in den vergangenen beiden Jahren keine Todesfälle erfasst werden mussten, gab es Anfang diesen Jahres einen Grippetoten", sagt sie. Und die Grippesaison 2016/2017 habe noch nicht begonnen. Lediglich ein Fall sei bisher aktenkundig. Die Amtsärztin verweist auf eine große Dunkelziffer, da nicht jeder Arzt Abstriche mache, die die Influenza eindeutig nachweisen. (vim)