Zwickauer Hochschule vergibt 47 Deutschlandstipendien

erschienen am 28.10.2016



Zwickau. 47 Studierende der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) werden ab dem kommenden Semester durch das Deutschland-Stipendium mit 300 Euro monatlich gefördert. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Übergeben wurden die Stipendien am Donnerstag im Haus der Sparkasse Zwickau durch WHZ-Rektor Prof. Karl Schwister und die jeweiligen Finanziers. Hinter den Stipendien stehen insgesamt 28 Förderer. Allein jeweils fünf Stipendien kommen von der Sparkasse Zwickau, dem Ostdeutschen Sparkassen-Verband und der Heart Stitch Germany GmbH - einem Medizintechnik-Start-up des WHZ-Honorarprofessors Anthony Nobles. Insgesamt wurden 23 Stipendien im Bereich Technik sowie 24 im Bereich Wirtschaft/Lebensqualität ausgereicht. Gut die Hälfte der Geförderten ist weiblich. Für die Aufnahme in das Programm hatten sich nach Angaben der WHZ insgesamt 150 Studierende beworben. Das Deutschlandstipendium setzt sich je zur Hälfte aus Bundesmitteln und aus privaten Mitteln von Firmen, Institutionen und Einzelpersonen zusammen. Es beträgt 300 Euro im Monat und wird in der Regel für zwei Semester vergeben. Auswahlkriterien sind neben Leistung und außerfachlichem gesellschaftlichem Engagement auch Verantwortungsbereitschaft sowie Herausforderungen im persönlichen Werdegang. Im Herbst 2011 wurde das Stipendium an der WHZ erstmals ausgelobt. (sf)