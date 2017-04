Zwickauer Kultour Z. übernimmt Messegeschäft

erschienen am 13.04.2017



Zwickau. Die städtische Veranstaltungsfirma Kultour Z. wird ab dem kommenden Jahr den größten Teil der in Zwickau stattfindenden Messen in eigener Regie durchführen. Wie Geschäftsführer Jürgen Flemming in einer Pressemitteilung informierte, wird die Kultour Z. unter anderem die Reisemesse, die Bildungsmesse, die Baumesse sowie die Hochzeitsmesse vom derzeitigen Veranstalter Messe Zwickau GmbH übernehmen.

Der Vertrag, der bisher die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen regelt, läuft zum Jahresende aus und wird in bisheriger Form nicht mehr verlängert. Die Messe Zwickau wird ihren Sitz nach Chemnitz verlegen und künftig direkt unter dem Namen ihrer bisherigen Mutterfirma Jeske Messen GmbH firmieren, wie Geschäftsführerin Stefanie Jeske auf Anfrage sagte. Das Büro in Zwickau soll in verkleinerter Form erhalten bleiben. (nkd)