Zwickauer Kunstmuseum als Forscherstation

Mit einer Sonderausstellung entdeckt das Zwickauer Kunstmuseum seine Ursprünge neu: Denn neben Pechsteins Gemälden sammelt das Haus seit 150 Jahren auch Mineralien. Nun laden die «Bodenschätze» zum experimentieren, forschen und graben ein.

erschienen am 15.06.2017



Zwickau (dpa/sn) - Manchen kleinen Museumsbesuchern dürfte es schwer fallen, über den Eingangsbereich hinauszukommen: In einem großen Sandkasten, oder besser gesagt einem Ausgrabungsfeld, können Kinder, aber auch deren Eltern, wie richtige Archäologen nach alten Knochen suchen. Unter der Überschrift «Bodenschätze - Geschichte(n) aus dem Untergrund» dreht sich ab Sonntag in den Kunstsammlungen Zwickau alles um den Boden.

Kleine wie große Entdecker können sich bis zum 15. Oktober an einer Bodenzaubermaschine ausprobieren, erfahren wie man die Überreste von Jahrtausende alten Häusern erkennt oder was im Boden alles kreucht und fleucht. Zudem werden verschiedene Bodenarten mit Stimmen und eigenen Charakteren zum Leben erweckt. Dabei stellt sich beispielsweise die Kalkmarsch als echte Diva heraus, die Regenwürmer als Wellness-Behandlung preist.

«Der Boden ist ein kulturgeschichtliches Archiv, sozusagen ein Stück Menschheitsgeschichte», sagte Museumsleiterin Petra Lewey vor der Ausstellungseröffnung. Mit der für ein Kunstmuseum ungewöhnlichen Schau kehre das Haus zurück zu seinen Wurzeln. Einer der Auslöser für die Gründung 1868 war demnach die Schenkung einer umfangreichen mineralogisch-geologischen Sammlung, die bis heute im Untergeschoss zu sehen ist.

Mit der längst überfälligen Ausstellung wolle man diesen Teil des Sammlungsprofils wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, sagte Lewey. Mit der Übernahme der Wanderausstellung des Varusschlacht-Museums im Osnabrücker Land, das die Schau erstmals vor fünf Jahren zeigte, setzt das Museum zudem verstärkt auf junges Publikum.

«Wir wissen alle viel zu wenig über den Boden und reduzieren ihn meist auf das, was wir im Blumenkasten sehen», sagte Heidrun Dergs, Kuratorin der Schau und Leiterin des niedersächsischen Museums. Die Ausstellung wolle Lust darauf machen, dieses oft verkannte Element zu entdecken. Zwickau ist demnach die erste Station in Ostdeutschland, bundesweit bereits die neunte. Bislang sahen rund 100 000 Besucher die interaktive Ausstellung, die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert wurde.

Neben vielen Mitmach-Stationen gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm. Darunter unter anderem einen Bau-Workshop, bei dem die jungen Forscher auch in den Boden des Museumsgartens bohren dürfen, um den Untergrund zu ergründen. Zum Abschluss ist in diesem Fall keine klassische Finissage, dafür aber ein großes Boden-Fest geplant.