Zwickauer Oberbürgermeisterin im Vatikan zu Gast

erschienen am 08.12.2016



Zwickau. Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) nimmt am Freitag und Samstag an dem Gipfeltreffen europäischer Bürgermeister im Vatikan teil. Die Konferenz findet unter dem Titel "Europa: Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern" in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften statt, informierte die Stadtverwaltung.

Am Samstag ist laut Rathaus-Pressesprecher Mathias Merz eine Audienz bei Papst Franziskus vorgesehen. Zu dem Treffen werden Vertreter von über 70 Städten aus Europa erwartet, unter ihnen beispielsweise die Stadtoberhäupter aus Barcelona, Genf, Madrid und Paris oder aus Berlin, Dresden, Frankfurt am Main oder Mannheim.

Die Tagung soll auch - wie es in der Einladung heißt - eine "Antwort" sein, "auf Gleichgültigkeit und zu Gunsten der Würde vieler Menschen, die heute an den tragischen Konsequenzen von Gewalt, Ausschließung, extremer Armut, Hunger und Krankheit leiden." Den Städten wird dabei eine besondere Rolle beigemessen. "Gemeinsame Arbeit ist der einzige Weg, der zum Frieden führt."

Pia Findeiß, die im Rahmen des Treffens ein 15-minütiges Referat hält, war überrascht, dass Zwickau bei den Einladungen berücksichtigt wurde. Die Oberbürgermeisterin sieht der Konferenz erwartungsvoll entgegen: "Gerade heutzutage ist es wichtig, über Stadt- und Staatsgrenzen hinweg Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Strategien und Lösungen zu diskutieren. Flucht und Vertreibung sowie die damit verbundenen tragischen Probleme zählen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit." Findeiß ist nicht das erste Mal im Vatikan zu Gast. Dort war sie vor einigen Jahen bereits Papst Benedikt, dem Vorgänger von Papst Franziskus, begegnet. (nd)