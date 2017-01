Zwickauer Puppentheater: Neustart überzeugt Skeptiker

Als die Sparte aus dem Theater Plauen-Zwickau ausgegliedert wurde, gab es viele Bedenken und sogar Proteste. Jetzt zollen Kritiker und Besucher dem Ensemble, das unter das Dach der Kultour Z. geschlüpft ist, Lob.

Von Viola Martin

erschienen am 04.01.2017



Zwickau. Etliche Kinder haben in der Weihnachtszeit und in der letzten Woche des Jahres das Zwickauer Puppentheater besucht, um sich "Schneewittchen" anzusehen. Auch in Plauen gastierte das Ensemble. Es war alles wie jedes Jahr um diese Zeit, doch mit einem gewaltigen Unterschied: Die Sparte war im vergangenen Sommer aus dem Theater Plauen-Zwickau ausgegliedert worden und unter das Dach der stadteigenen Kultour Z. geschlüpft. Damit sollte die Zukunft des traditionsreichen Puppentheaters gesichert und zugleich der Etat des fusionierten Hauses entlastet werden.

Bevor das neu aufgestellte Zwickauer Puppentheater im September mit einem Eröffnungsspektakel durch die Innenstadt zog und somit den Neustart mit neuem Team, neuer Leitung und neuem Spielplan einleitete, hatte es viele Proteste und noch mehr Skeptiker gegeben. Zu diesen gehörte auch der langjährige Leiter des Ensembles, Heinrich Schulze. Der als Puppen-Schulze in der Region bekannte und geschätzte Künstler ist seit Jahren im Ruhestand. Jetzt zollt er der neuen, bei der Kultour Z. angesiedelten Truppe Respekt. "Sie ist auf einem unzweifelhaft guten Weg, das Puppentheater auf absehbare Zeit zu erhalten", sagt Schulze. "Auch wenn ich anfangs verschnupft über diese neue Lösung war, es hat sich alles positiv entwickelt. Ich sehe die Ausgliederung aus dem Theater und die Angliederung an den Kulturbetrieb der Stadt jetzt mit Abstand positiv." Schulze sagt, dass er über interne Dinge nicht informiert ist, aber "auf den unbeleckten Bürger ist die Außenwirkung des Puppentheaters gut. Dem Publikum ist es völlig egal, wie die Strukturen sind. Ihm ist es wichtig, dass es auch weiterhin ins Puppentheater gehen kann".

Dessen neue Leiterin, Monika Gerboc, freut sich über das Lob. "Unser Ensemble ist sehr glücklich unter der Kultour Z. Das Unternehmen lässt uns unsere Freiheiten und macht gutes Marketing für uns. Wir profitieren voneinander. Die alten Ensemblemitglieder und die neuen kommen gut miteinander zurecht. Es ist eine schöpferische Atmosphäre", sagt sie. Das Team spielt nicht nur in Zwickau, sondern ebenfalls in Plauen. Künftig will das Ensemble auch in Crimmitschau, Bad Elster, Annaberg und Meerane gastieren.

Die gebürtige Slowakin Monika Gerboc, die bis zuletzt in Cottbus gewirkt hatte, legt viel Wert auf theaterpädagogische Angebote. "Unsere Fortbildungsangebote für Lehrer laufen super. Die für den Januar sind schon ausgebucht", sagt sie. Pädagogen und Erzieher aus Schulen und Kitas werden auch zu den Generalproben eingeladen. Ebenso sind Eltern, Großeltern und Kinder willkommen. "Uns ist die Meinung all dieser Menschen wichtig. Und die Lehrer sowie Erzieher lernen so das Stück kennen und nicht nur die Plakate, ehe sie sich entscheiden, ob sie mit ihren Schützlingen zu unseren Vorstellungen kommen", sagt die Leiterin des Puppentheaters.

Beim Publikum kommt der Neustart an. Die Bewertungen, die die Spielstätte zuletzt unter anderem für die "Schneewittchen"-Inszenierung im Internet erhalten hat, sind durchweg positiv. "Super Vorstellung, sehr kurzweilig, unterhaltsam und zum Mitfiebern", heißt es unter anderem. Oder: "Wir sind begeistert vom frischen Wind, der in unser Puppentheater in Zwickau eingezogen ist." Auch Mitarbeiter des Theaters Plauen-Zwickau gratulieren zum Erfolg - sie können sich sogar eine Zusammenarbeit vorstellen.