Zwickauer Stadtmuseum zeigt 700 Jahre Bergbautradition

erschienen am 01.09.2016



Zwickau (dpa/sn) - Eine Urkunde von 1316 ist das Herzstück einer neuen Ausstellung über 700 Jahre Bergbau in der Region Zwickau. In dem Schriftstück, ab Sonntag in den Zwickauer Priesterhäusern zu sehen, ist erstmals vom Erzabbau im 15 Kilometer entfernten Kirchberg die Rede. «Das Original ist so kostbar, dass es leider im Stadtarchiv bleiben muss. Wir zeigen zur Sonderausstellung aber eine Kopie», sagte Museumsleiterin Alexandra Hortenbach am Donnerstag in Zwickau. Darüber hinaus belegen bis zum 16. Oktober historische Bergmannskluft, Grubenlampen, Abzeichen, Schnitzereien und alte Fördertechnik, wie der Bergbau die Region über Jahrhunderte prägte.