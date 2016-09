Zwickauer Stadtrat stimmt fÃ¼r Gartenschau-Bewerbung

Zwickauer Stadtrat stimmt für Gartenschau-Bewerbung

erschienen am 22.09.2016



Zwickau. Der Zwickauer Stadtrat hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass sich die Muldestadt für die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2022 bewirbt. Der Ratsbeschluss war als formaler Akt nachgeholt worden - die eigentlichen Bewerbungsunterlagen befinden sich bereits seit Ende August in Dresden.

Neben Zwickau haben auch Glauchau, Zwönitz und Torgau ihren Hut in den Ring geworden. Eine unabhängige Kommission besucht die Kandidaten in den kommenden Wochen. Sie unterbreitet dann dem Kabinett einen Vorschlag, wer die Ausrichtung übernehmen soll. Die Gartenschau wäre das dritte Großereignis in Zwickau in den kommenden Jahren: 2018 steht die 900-Jahr-Feier an und 2020 ist die Landesausstellung für Industriekultur in der Muldestadt zu erleben. (nd)