Zwickauer Stadtverwaltung soll Parkkonzept überarbeiten

erschienen am 27.01.2017



Zwickau. Die Parkgebühren in Zwickau kommen auf den Prüfstand. Durch einen gemeinsamen Vorstoß der Fraktionen CDU, SPD und BfZ/Grüne am Donnerstagabend im Stadtrat muss das Rathaus noch einmal nachsitzen und ein neues Papier erarbeiten. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) verwies das Thema in die Ausschüsse.

Seit der Erhöhung der Parkgebühren steht die Stadt in der Kritik von Bürgern und Geschäftsleuten. Sie bemängeln die teils um 100 Prozent teureren Parkplätze, beispielsweise am Platz der Völkerfreundschaft. Auf keinen Fall dürfe die Prüfung damit enden, dass nichts verändert werde, sagte SPD-Fraktionschef Jens Heinzig. Neben Dauerparkplätzen sollen Park-and-Ride-Standorte ausgewiesen und die Gebühren überarbeitet werden. An vielen Automaten beträgt die Höchstgebühr derzeit 1,80 Euro ohne Geldrückgabe. Das sei für Verkehrsteilnehmer unpraktisch und führe zu Verdruss, argumentieren die Antragsteller. Wann die Verwaltung das neue Papier vorstellen wird, ist noch nicht absehbar. (ael)