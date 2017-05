Zwickauer Theater lässt zum Stadtjubiläum Auto-Lieder erklingen

erschienen am 08.05.2017



Zwickau. Das Zwickauer Theater beteiligt sich im kommenden Jahr an den Feierlichkeiten zum Zwickauer Stadtjubiläum. Wie Intendant Roland May am Montag bekannt gab, begleitet das Theater nicht nur musikalisch den offiziellen Festakt zur 900-Jahr-Feier am 1. Mai 2018 im Zwickauer Dom, sondern stellt auch gleich mehrere Veranstaltungen zum Thema auf die Beine. So soll es einen Liederabend unter dem Motto "Horch, was kommt von draußen rein" mit bekannten Titeln rund ums Auto geben sowie einen Robert-Schumann-Tag mit Tanz, Kinderprogramm, Malsaal-Inszenierung sowie einer Nachtwanderung. (nd)