Zwickauer Wirtschaft feiert in der "Neuen Welt"

erschienen am 22.10.2016



Zwickau. Fast 400 Menschen feierten am Samstagabend beim Zwickauer Wirtschaftsball in der "Neuen Welt". Das 1903 erbaute Jugendstilhaus war nach umfangreichen Sanierungsarbeiten im Inneren pünktlich fertig geworden. Bei angeregten Gesprächen, kulinarischen Genüssen und einem bunten Bühnenprogramm, durch das Fernsehmoderatorin Victoria Herrmann führte, ließen es sich die Gäste gut gehen. Erstmals produzierte die "Freie Presse" eine Ballzeitung, die am späteren Abend druckfrisch mit aktuellen Ballfotos verteilt wurde. Auch eine Auszeichnung fand traditionell in dem festlichen Rahmen statt: Gert Kehle, Geschäftsführer der Zwickauer Firma Ilkazell, erhielt den Förderpreis der IHK-Regionalkammer Zwickau für beispielhafte Unternehmensentwicklung. Gewürdigt wird damit sein Lebenswerk. Die Produkte der Ilkazell Isoliertechnik GmbH - Kühlzellen, Rein- und Umweltsimulationsräume - kommen weltweit zum Einsatz. Rund 100 Mitarbeiter erwirtschaften damit elf Millionen Euro Jahresumsatz. "Du kannst stürzen, aber du darfst nicht liegenbleiben", fasste Kehle, der auch manchen Tiefschlag in der Firmengeschichte hinnehmen musste, sein Credo in Worte.

"Wenn die Region etwas feiern kann, sind es unbedingt unsere Unternehmen", sagte Torsten Spranger, Geschäftsführer der IHK-Regionalkammer. Der Ball zähle seit seiner Erstauflage 2009 zu den festen Größen im Veranstaltungskalender. Die Begegnungen zwischen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur beförderten Unternehmergeist, Wissenstransfer und Vernetzung. Richtig eingeheizt wurde den Besuchern auch. Bei den rockigen Klängen der Gruppe Herr Schmitt und Band blieb die Tanzfläche in der "Neuen Welt" nicht lange verwaist. (sf)