Zwickauer unter Terrorverdacht

erschienen am 10.05.2017



Zwickau. Ein in Zwickau gemeldeter Asylbewerber muss sich seit Mittwochvormittag wegen Terrorverdachts vor dem Zwickauer Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Zeichen und Symbole des IS verbreitet zu haben. Er hatte auf seinem Facebook-Profil sowie auf Whats-App die IS-Flagge, vermummte Kämpfer mit Waffen sowie den arabischen Spruch "Es kann nur einen Gott geben" gepostet. (ael)