Zwickaus italienisches Urgestein

Der Fotograf Alfredo Randazzo ist seit Jahren ein Chronist des Stadtlebens. Wo immer etwas passiert, ist der Sizilianer mit seiner Kamera dabei. Nun will er seiner Wahlheimat den Rücken kehren. Selbst die Oberbürgermeisterin ist wehmütig.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 15.04.2017



Zwickau. Sein Espresso ist fast kalt geworden. Alfredo Randazzo sitzt in einem Café am Zwickauer Hauptmarkt und ist ins Erzählen gekommen. "Mir fehlen die sizilianischen Kaktusfeigen", sagt er auf die Frage, was er in Zwickau am meisten vermisst. Randazzo ist kein original Zwickauer, umso mehr aber ein Zwickauer Original. Seit fast einem Vierteljahrhundert lebt der Italiener in der Stadt, davon die meiste Zeit als Fotograf. Viele kennen Randazzo und rufen ihn beim Vornamen.

Seit Jahren macht Alfredo Randazzo Aufnahmen für alle möglichen Auftraggeber: fürs Zwickauer Theater, die Stadtverwaltung, den "Alten Gasometer", für Firmen, Politiker, private Hochzeiten, den FSV, die Rollstuhl-Basketballer und bisweilen auch für die "Freie Presse" und den "Blick". Er fotografierte beim einstigen Bundespräsidenten Horst Köhler und begibt sich zudem auf eigene Faust auf Motivsuche, etwa bei Demonstrationen. Einmal geriet Randazzo dabei selbst zwischen die Fronten, als ihm ein paar rechte Randalierer die Kamera entreißen wollten. Er wehrte sich mit Erfolg.

"Ich bin überall", sagt Randazzo scherzhaft, "und ich bin oft der Erste bei Terminen". Viele seiner Fotografenkollegen bestätigen das. Auch Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) sagt, Randazzo sei so gut wie immer dabei. "Jeder kennt ihn - 'unseren' Alfredo!", sagt Findeiß. Seit vielen Jahren sei Randazzo "gleichsam der fotografische Ortschronist Zwickaus" und wegen seiner beständigen Freundlichkeit und großen Hilfsbereitschaft ein "Unikat". Auch Susanne Schlereth, Programmverantwortliche beim "Alten Gasometer", kennt Randazzo seit Jahren. "Ich finde toll, dass er so eine Type ist und fände es schade, wenn er geht." Genau daran denkt Randazzo seit geraumer Zeit. Im Lauf dieses Jahres will er seine Zelte in Zwickau abbrechen und in sein Heimatdorf San Cono zurückkehren, in jenen Ort an der sizilianischen Ostküste, der berühmt ist für eben jene Kaktusfeigen, die Randazzo gerne wieder essen würde. "Ich bin jetzt 66 Jahre alt. Meine Gesundheit macht nicht mehr so mit wie früher. Es strengt mich an, mit der schweren Fotoausrüstung umherzuziehen." Mehrere Klinikaufenthalte habe er bereits hinter sich. Er wolle zurück nach San Cono, solange er noch fit für den Umzug sei. Ohnehin sei er schon viel länger in Zwickau als er es jemals für möglich gehalten hätte.

Als er 1995 hierherkam, wollte der gelernte Steuerberater eigentlich nur seinem Schwager in dessen neu eröffneter Pizzeria für ein paar Monate aushelfen. "Daraus sind 22 Jahre geworden", sagt Randazzo und lacht. Seine damalige Frau und die beiden Kinder kamen ebenfalls aus Süditalien nach. Die Fotografie sei damals nur ein Hobby neben seinem Hauptjob in der Gastronomie gewesen, berichtet Randazzo. Aber nach einigen Jahren lief es mit seinen Bildern so gut, dass er beschloss, nur noch zu fotografieren. Mit seinem Bild "Cielo a pecorelle", auf Deutsch "Schäfchenhimmel", kam er im Jahr 2000 sogar bei einem von der Stadt ausgelobten Wettbewerb unter die Besten. Das Foto zeigt einen romantischen Abendhimmel über der Zwickauer Altstadt. Es ist bis heute Randazzos Lieblingsbild.

Inzwischen sind seine Kinder erwachsen. Die 27-jährige Tochter arbeitet in Dresden, der 35-jährige Sohn in Leipzig. Sie sind Sachsen geworden. Und Randazzo selbst? "Ja, ich fühle mich als Teil dieser Stadt." Er habe Zwickau ins Herz geschlossen, "es ist mit den Jahren immer schöner geworden. Und viele Menschen hier haben mir geholfen. Ich verdanke ihnen sehr viel." Dennoch wolle er die Jahre, die er noch habe, in seiner alten Heimat verbringen. Mit mehr Sonne, viel Natur, weniger Arbeit und vor allem mit seiner dortigen Familie, die er zuletzt nur selten gesehen habe.

Etwa seinen inzwischen 86-jährigen Bruder. Er besitzt in San Cono ein Restaurant, das nun von dessen Kindern betrieben wird und welches Randazzo sogar einigen Zwickauer Bekannten für deren Sizilien-Urlaub empfohlen hat. "Sie kamen zurück mit einem Foto von sich und meinem Bruder", erzählt Randazzo. Auch sein eigener Sohn und seine Tochter hätten durch seine Rückkehr nach San Cono wieder einen Anlaufpunkt in Sizilien, "sie können bei mir Urlaub machen".

"Wenn Alfredo geht, wird er eine Lücke hinterlassen", sagt Susanne Schlereth vom Gasometer. Randazzo selbst empfindet es ähnlich. "Mir wird Zwickau sehr fehlen", sagt er und macht eine kurze Pause, "aber es ist Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen." In einem kräftigen Schluck hat er am Ende auch seinen Espresso ausgetrunken.