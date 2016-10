Zwischen Telegraphenamt und Post spielt bald wieder die Musik

Der Schwanenteichpark soll schöner werden. Unabhängig davon, ob Zwickau die Landesgartenschau ausrichtet oder nicht.

Von Sara Thiel

erschienen am 08.10.2016



Zwickau. Der Nordosten Zwickaus soll grüner werden. So steht es in dem Beschlussvorschlag, über den die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses am Montag abstimmen. Die Verwaltung plant, Teile des Schwanenteichparks bis zum Ende des nächsten Jahres zu rekonstruieren. Das wird mehr als 650.000Euro kosten.

Die Verwaltung sieht vor, ein rund 10.000 Quadratmeter großes Gelände zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße teils zu sanieren, teils neu zu gestalten. Das beginnt an der Kreuzung Reichenbacher/ Humboldtstraße und reicht über die ehemalige Hauptpost (heute ein Restaurant) bis zum alten Telegraphenamt, in dem nun die Justiz ihren Sitz hat. Auf dieser Strecke sollen die Wege aufgebereitet werden, auf denen oft Pfützen stehen bleiben. Die historischen Pflanzungen sollen so gut es geht erhalten bleiben und teilweise um neue Gehölze ergänzt werden. Dabei haben die Planer vor Augen, dass die Wege auch die Besucherscharen einer Landesgartenschau aushalten müssen. Denn die könnte 2022 rund um den Schwanenteich stattfinden.

Diese Pläne für die Neugestaltung der Wege vor allem im Nordosten, wo die Reichenbacher Straße den ehemals größeren Park durchschneidet, gibt es schon seit einigen Jahren. Sie wurden erarbeitet, als sich Zwickau schon einmal für eine Landesgartenschau bewerben wollte, dann aber einen Rückzieher machte. Die damals fast fertiggestellten Konzepte wanderten in die Schublade, um nach und nach umgesetzt zu werden. Ein Teil von ihnen kommt nun also wieder ans Licht. Und mit ihnen auch das Vorhaben, den alten Rosengarten am Kreuzungsbereich wiederzubeleben.

Zudem plant die Stadt, wieder eine Veranstaltungsfläche einzurichten. Sie soll dort entstehen, wo es früher schon einen Musikpavillon gab. Derzeit ist das Rondell zwischen Restaurant und Justiz verwaist und wenig reizvoll. Die Fläche soll so vorbereitet werden, dass man dort eine kleine Bühne aufstellen und betreiben kann. Das heißt, es soll auch eine entsprechende Versorgung mit Medien gewährleistet werden.

Die Verwaltung will die Kosten dafür nicht allein tragen. Aus Förderprogrammen des Landes hofft sie auf eine Unterstützung in Höhe von fast 440.000 Euro.