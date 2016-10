AOK prÃ¤sentiert Untersuchung zum Stress bei Studenten

AOK präsentiert Untersuchung zum Stress bei Studenten

erschienen am 11.10.2016



Berlin (dpa) - Wie stressig ist Studieren? Dieser Frage geht der AOK-Bundesverband in einer wissenschaftlichen Studie mit mehr als 18 000 Teilnehmern nach, deren Ergebnisse heute in Berlin präsentiert werden.

Derzeit studieren in Deutschland rund 2,8 Millionen Menschen, so viele wie nie zuvor - Tendenz weiter steigend. Die Zahl der Erstsemester liegt seit Jahren über 500 000.

Die Befragung zeigt «nicht nur die unterschiedlichen Formen von Stress und deren Ursachen auf, sondern liefert neben geschlechterspezifischen Unterschieden auch spannende Vergleiche zwischen den Studienfächern, den Hochschul- und den Abschlussarten», wie die AOK vorab mitteilte. Zum Stress von Familien und Arbeitnehmern gebe es zahlreiche Erhebungen, doch die Belastung von Studenten sei noch unterbelichtet. Beteiligt an der Studie waren die Universitäten Potsdam und Hohenheim.