Alternative Attacke auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Die AfD beantragt in zehn Bundesländern die Kündigung der Rundfunkstaatsverträge. Will sie das Ende von ARD und ZDF?

Von Tino Moritz

erschienen am 06.12.2016



Dresden. Was hat die Twitter-Gemeinde der Republik und das Publikum von Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royal" gelacht: 630 Fragen plus Unterfragen hatte Sachsens AfD-Landtagsfraktion Mitte November an die Landesregierung gerichtet - allesamt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zum Katalog, den Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU) bis Ende Januar beantworten muss, gehörten auch einige sehr einfach beantwortbare wie auch ein paar schräge Fragen - wie die danach, "warum und wann Moderationen vor beziehungsweise hinter dem Tisch erfolgen".

Mehr Aufmerksamkeit hätte sich die Oppositionspartei für ihren neuen Vorstoß nicht wünschen können. Die Einreicherin der Großen Anfrage, Fraktionsvize Kirsten Muster, saß gestern neben den beiden Parteichefs Frauke Petry und Jörg Meuthen vor der Berliner Hauptstadtpresse, um eine gemeinsame Initiative von zehn AfD-Fraktionen zur "Abschaffung des Rundfunkbeitrags" für ARD, ZDF und Deutschlandradio vorzustellen - wobei es dabei immerhin um jährlich acht Milliarden Euro für die Sender geht.

Von Schwerin bis Stuttgart beantragt die AfD die Kündigung der Rundfunkstaatsverträge bis zum Jahresende in den Landtagen, damit diese angesichts der Kündigungsfrist zum 31. Dezember 2018 wirksam werden kann. Die AfD nennt die regulär monatlich 17,50 Euro pro Haushalt eine Zwangsgebühr. Viele Menschen würden dafür keine Gegenleistung erhalten - weil sie sich für die öffentlich-rechtlichen Angebote von 22 Fernsehkanälen und 67 Radioprogrammen weder interessierten noch sie zu konsumieren wünschten, sagte Meuthen.

Für den aus dem Grundgesetz abgeleiteten Informationsauftrag sieht der AfD-Chef im Zeitalter des Internets keinen Grund mehr. Die nächsten zwei Jahre sollten dazu genutzt werden, "ergebnisoffen zu prüfen, ob es überhaupt noch einen Bedarf dafür gibt - und wenn ja, in welcher Größenordnung", fuhr Meuthen fort. In der bisherigen Dimension sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nötig, erst recht nicht mit der aus AfD-Sicht "ungerechten und auch wenig sozialen Form der Finanzierung". Co-Chefin Frauke Petry sieht einen wachsenden Unmut der Bevölkerung gegen die Rundfunkabgabe. Diese habe die 2013 gegründete AfD von Beginn an kritisch gesehen. Doch erst jetzt, mit zehn statt nur drei Fraktionen in den Bundesländern wie noch vor zwei Jahren, als ihr erstmals Anträge auf Kündigung der Finanzierungsgrundlage aller öffentlich-rechtlichen Sender möglich gewesen wären, verspreche eine solche "konzertierte Aktion" auch Gehör zu finden.

Petry bezweifelte zugleich die Qualität des öffentlich-rechtlichen Angebots. Sie vermisst sowohl "eine breite pluralistische Information, getrennt von Kommentaren" als auch "journalistische Unabhängigkeit". Hinzu komme "das Verschweigen oder Kleinreden wichtiger Geschehnisse", wobei sie auch die von der "Tagesschau" nicht aufgegriffene Festnahme eines Flüchtlings als Tatverdächtiger im Fall der getöteten Freiburger Studentin erwähnt.

Nach den fast gleichlautenden Anträgen in den Landesparlamenten und der Großen Anfrage in Sachsen wird die AfD laut Petry im nächsten Jahr mehrere Gutachten vorstellen - und dann auch ein Konzept vorlegen, "wie ein neuer transparenter Rundfunk aussehen könnte". Ob dieses immer noch ein öffentlich-rechtliches Modell sein solle oder ein "rein privates", ist nach Petrys Darstellung noch unklar.

Warum die AfD ohne Vorlage einer Alternative trotzdem die Kündigung des bestehenden Systems durchsetzen will, verteidigte sie mit der "extrem langen" Kündigungsfrist - und mit dem Druck, der dadurch für die Sender entsteht: "Das ist wie in jeder Geschäftsbeziehung: Vertragsneuverhandlungen werden dann effektiv und fruchtbar, wenn man weiß, dass man eine Alternative braucht." In ihrem Grundsatzprogramm befürwortet die AfD eine Umwandlung nach dem Vorbild des Bezahlfernsehens - also mit verschlüsselten Empfängen für freiwillige Zahler. Beschlossen wurde das Programm im Mai auf dem Parteitag in Stuttgart, auf dem Petry kurz auch über ihr Computer-Rechtschreibprogramm gesprochen hatte, das das englische "age" für "Alter" schon in "AfD" umgewandelt habe. "Aber", so sagte Petry damals unter dem Gelächter der Parteifreunde weiter, "wirklich geschafft haben wir es erst dann, wenn das Rechtschreibprogramm auch die Abkürzung für das Erste Deutsche Fernsehen ,ARD' in ,AfD' verwandelt".

Dass auch nur einer ihrer Kündigungsanträge, die als Aufforderung an die jeweilige Landesregierung formuliert sind, durchkommt, gilt als unwahrscheinlich. Wenn doch, gäbe es laut Heiko Hilker einen Kollateralschaden: Auch die privaten Sender hätten dann keine Rechtsgrundlage mehr, sagte der MDR-Rundfunkrat und Ex-Linke-Landtagsabgeordnete. "Wer wie die AfD keine alternative Lösung zur Diskussion stellt, der will keine Verbesserung des Rundfunksystems. Der will es zerschlagen."