Am rechten Rand

Die rechtsextreme Partei hat besonders im Osten Zulauf, jedes zehnte Mitglied lebt in Sachsen. Hat sie auch im Freistaat an Bedeutung verloren? Wie wertet man hier das Urteil?

Von Uwe Kuhr

erschienen am 17.01.2017



Dresden. Sie ist alles, womit Rechtsextremismus beschrieben wird, aber sie ist als organisatorische Hülle für Verfassungsfeinde ein Phantom: die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, kurz NPD. In ganz Deutschland hat sie derzeit nur etwas über 5200 Mitglieder, so das Bundesamt für Verfassungsschutz 2016. Zulauf bekommt sie besonders in Ostdeutschland. In Sachsen wohnt jedes zehnte Mitglied, obwohl das Bundesland nur fünf Prozent der deutschen Bevölkerung repräsentiert. Hier ist bis heute eine Kaderschmiede der NPD, hier ist sie großer Stimmenbringer bei Wahlen und großer Stimmungsmacher bei asylkritischen Aktionen.

Mit der Partei geht es seit Jahren auf und ab. Stabile Sympathien für rechtes Gedankengut schlugen sich nicht automatisch in Mitgliederzahlen nieder. Allerdings wuchs die NPD um das Jahr 2000 in der ersten Enttäuschungswelle in Ostdeutschland über die Wiedervereinigung auf über 7200 Mitglieder an. Doch das hielt nicht lange. Innerparteiliche Querelen und Flügelkämpfe schadeten ihr. Das rechtsextremistische Lager gewann an Vielfalt.

Sachsen habe die NPD zu lange gewähren lassen, sagt die Extremismus-Expertin der hiesigen Linkspartei, Kerstin Köditz. Wie sehr ihre politischen Positionen - besonders ihr Rassismus - auf fruchtbaren Boden gefallen seien, zeigten die erschreckenden Ergebnisse des "Sachsen-Monitors" zur politischen Stimmungslage im Freistaat. "Rechtsextremismus ist, wie viel Kreide er auch fressen mag, eine Politikoption in Sachsen", so Köditz.

Nur knapp 600 Mitglieder sind beim Landesverband registriert, heißt es. Aber bei der Bundestagswahl 2013 gab es im Freistaat 81.000 von bundesweit 561.000 Stimmen für die Neonazis. Also jeder siebte Wähler kam aus Sachsen. Das war weit mehr, als die NPD in Bayern oder Nordrhein-Westfalen einfuhr. Mit fast zehn Prozent der Stimmen zogen Sachsens Rechtsextremisten 2004 erstmals im Osten in einen Landtag ein. 2009 konnten sie ihren Coup wiederholen. Aber die Unterstützung bröckelte, bis sie 2014 brach: Die NPD ist seitdem wieder draußen. Ähnlich erging es ihr zuletzt 2016 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Partei ist nun in keinem Landesparlament mehr vertreten.

Das heißt nicht, dass sie nicht in Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen sitzt. In ganz Deutschland zählte der Verfassungsschutz zuletzt 338 kommunale NPD-Mandate (Stand: November 2016) - fast vier Fünftel davon in Ostdeutschland (264). Mit 80 ist Sachsen bundesweit erneut Spitze. An der Gesamtbilanz ändert wenig, dass eine Reihe von Mandatsträgern in Sachsen ihre NPD-Mitgliedsbücher inzwischen zurückgegeben haben.

Am zeitweisen Niedergang der Partei waren Kader aus Sachsen nicht unbeteiligt. Bundesvorsitzender Holger Apfel, seinerzeit auch Fraktionschef im sächsischen Landtag, musste in innerparteilichen Konflikten 2013 das Handtuch werfen. Er hatte mit seinem Programm der "Seriösen Radikalität" Partei und sympathisierende Freie Kameradschaften vergrätzt. "Zu lasch" lautete ihr Urteil. Apfel verließ die Partei und versuchte sich als Kneiper auf Mallorca. Nicht besser erging es dem Chef der Sachsen-NPD und Bundesgeschäftsführer, Holger Szymanski, der 2015 über eine Affäre stolperte. An ihm haftete zudem der Verdacht, ein V-Mann gewesen zu sein. Aktuell ist Jens Baur Landesparteichef; er sitzt im Dresdner Stadtparlament.

Köditz warnt davor, die NPD nach dem Verfassungsgerichtsurteil vorschnell abzuschreiben. "Die NPD ist in der Vergangenheit schon oft totgesagt worden", sagt sie. Was auch daran liege, dass sich Sachsens Landesregierung "seit eh und je um ein Gesamtkonzept zur Zurückdrängung der extremen Rechten gedrückt hat". Die Sachsen-NPD jubelte über das Urteil und lädt für den 21. Januar zu einer "Siegesfeier" in ihre Hochburg Riesa ein.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) warnt NPD und rechte Konsorten: "Das Urteil ist kein Freibrief." Er ruft die Gesellschaft zu einer konsequenten politischen Auseinandersetzung mit der NPD und ihren Anhängern auf.