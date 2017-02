Attacken auf Polizisten sollen strenger bestraft werden

06.02.2017

freiepresse.de

Deutschland

Rainer Jensen

Berliner Polizei testet Elektroschockwaffen

Erst vor wenigen Tagen haben Berliner Beamte einen verwirrten Angreifer erschossen. Ob in solchen Fällen Elektroschockwaffen die bessere Alternative sind, will die Polizei in der Hauptstadt jetzt ausprobieren. weiterlesen