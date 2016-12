Auch Bouffier gegen Doppelpass-Beschluss des CDU-Parteitags

erschienen am 08.12.2016



Wiesbaden (dpa) - Ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (beide CDU) gegen die Entscheidung des Essener Parteitags zum Doppelpass gestellt.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende sagte dem Nachrichtenportal FAZ.Net: «Ich denke nicht, dass dieser Beschluss in die Regierungsarbeit in Berlin eingehen wird.» Seiner Einschätzung nach sei es falsch, alle drei Jahre eine neue Position zur doppelten Staatsbürgerschaft zu vertreten.

Die CDU hatte auf ihrem Bundesparteitag in Essen am Mittwoch dafür gestimmt, den Koalitionskompromiss zur doppelten Staatsbürgerschaft aufzukündigen und wieder eine «Optionspflicht» einzuführen. Merkel sperrt sich gegen diesen Beschluss ihrer Partei.

Bouffier sagte, er glaube nicht, dass die Chancen für ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene nun gesunken seien. Er hält eine solche Koalition weiterhin für eine Option. Die Grünen hatten der CDU nach dem Parteitag einen Rechtsruck vorgeworfen. In Hessen regiert seit drei Jahren eine schwarz-grüne Koalition.

CDU, CSU und SPD hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf die Abschaffung des Optionszwangs für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern geeinigt. Im Koalitionsvertrag lautet die entsprechende Passage: «Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt in Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im übrigen bleibt es beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht.»

Die CDU hatte den Koalitionsvertrag am 9. Dezember 2013 bei einem Kleinen Parteitag in Berlin fast einstimmig abgesegnet: Es gab keine Nein-Stimme und nur zwei Enthaltungen. Auch das heutige CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, das sich auf dem CDU-Parteitag in Essen massiv für ein Ende des Kompromisses mit der SPD stark gemacht hatte, war damals dabei.